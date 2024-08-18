Научные сотрудники исследовательской группы микропластика Латвийского гидроэкологического института (LHEI) вернулись из экспедиции на архипелаг Шпицберген в Норвегии, где изучали загрязнение микропластиком, сообщила агентству LETA ведущий научный сотрудник LHEI Инта Диманте-Деймантовича.

Экспедиция состоялась в конце июля в рамках проекта исследовательского сотрудничества между Латвией, Литвой и Тайванем. Проект финансируется трехсторонним фондом поддержки. Экспедиция проходила в лагуне залива Эйдембукт.

Диманте-Деймантовича отмечает, что по мере таяния ледника в результате изменения климата в лагуне залива Эйдембукт на Шпицбергене образовалась новая экосистема, состоящая из двух взаимосвязанных водных сред, различных как по физико-химическим, так и по биологическим параметрам.

Верхний слой лагуны представляет собой пресную воду, а нижний, с глубины от восьми до 34 метров, — океанскую воду, соленость которой как минимум вдвое превышает соленость Балтийского моря.

Перед сотрудниками Латвийского гидроэкологического института стояла задача — дополнить существующую информацию знаниями о том, как современное загрязнение (микропластик) перемещается и накапливается в лагуне, когда исчезают ледники и формируются новые экосистемы в местах, ранее покрытых льдом.

Также были исследованы биологические параметры экосистемы и стойкие органические загрязнители, присутствующие на поверхности частиц микропластика, и то, как они потенциально могут повлиять на арктические экосистемы.

Диманте-Деймантовица поясняет, что стойкие органические загрязнители относятся к числу наиболее опасных загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате деятельности человека. Они содержатся в средствах защиты растений, промышленных химических продуктах, таких как полихлорированные дифенилы, фураны, полиароматические углеводороды и другие. Они токсичны и канцерогенны, отрицательно влияют на здоровье людей и других живых организмов, поражают нервную и иммунную системы. Микропластик служит "транспортным средством" для загрязняющих веществ.

В ходе экспедиции были собраны образцы микропластика из воды, донных отложений и мидий. Также в лагуне залива Эйдембукт были установлены отстойники и регистратор температуры и солености. Эти устройва в 2025 году доставит в Латвию новая экспедиция, чтобы получить ранее неизвестные данные об экосистеме Арктики.

В настоящее время LHEI принимает заявки от компаний и частных лиц, желающих оказать финансовую поддержку экспедиции 2025 года.

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