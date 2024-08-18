Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис за свою работу на этой должности в прошлом году заработал 73 951 евро, что на 6,3% больше, чем годом ранее, следует из поданной им официальной декларации.

Для сравнения, в 2022 году Цитсковскис на должности директора Госканцелярии получил 69 587 евро.

В своей годовой декларации за 2023 год Цитсковскис указал сбережения в размере 52 282 евро, которые за год увеличились на 9282 евро.

В декларации чиновника также упоминается, что в конце прошлого года он совместно владел землей в Марупской волости и недвижимостью в Марупе. У него также был автомобиль BMW 2009 года выпуска.

Кроме того, в прошлом году Цитсковскис имел сбережения как в частных пенсионных фондах, так и в страховании жизни.

Как сообщалось, Яниса Цитсковскиса понизили в должности в начале июля этого года в связи со скандалом полетами экс-премьера Кришьяниса Кариньша. В знак протеста Цитсковскис решил покинуть Госканцелярию.

Цитсковскис являлся директором Госканцелярии с апреля 2017 года.

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