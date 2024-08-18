Катастрофические наводнения, начавшиеся после беспрецедентного количества дождей, вероятно, принесли бы Юрмале меньший ущерб, если бы ранее власти города должным образом позаботилось о системах отвода дождевой воды и о дренажных канавах, сообщает передача De facto в эфире TV3.

Программа сообщает, что проект реконструкции дренажных сетей в Валтери, Меллужи и Асари был разработан более 10 лет назад. Эти районы в Юрмале наиболее пострадали от наводнения. Кроме того, за последние полтора года не проводились систематические ежедневные работы по техническому обслуживанию. А на участках частной собственности рвы во многих местах засыпаны. Более того, на одном из рвов, через который вода должна уходить в море, построен дом.

Раньше во время сильных дождей или весенних паводков в некоторых районах Юрмалы вода не уходила, затопляя даже жилые дома. Построенная несколько лет назад рядом с железнодорожной станцией Асари детская площадка несколько раз уже затоплялась. Но канавы и ливневки около этой пощадки все равно не обновлялись.

Рядом со станцией Асари, на другой стороне железной дороги, на улице Эрнеста во время сильных дождей уровень воды поднимается по колено и приближается к порогам домов. Для сбора дождевой воды по краю улицы, а также в некоторых местах между домами, должна быть прорыта канава. Она имеется, но не на всем протяжении улицы: в некоторых местах ее заменяют слишком маленькие трубы.

Местные жители отмечают, что и прежде вода не уходила должным образом. На картах видно, что на одном участке вместо канавы имеется труба, которая вообще не соединена с канавой. А канава под муниципальной дорогой заросла и почти не пропускает воду. Раньше во многих местах между домами были рвы, сейчас же их трудно увидеть.

Таких мест в Юрмале много. "Если понадобится, мы восстановим канавы, а потом посмотрим, где появились заборы, согласованы ли они... отмотаем все назад, в исходное положение", - заверил начальник отдела инженерного развития Юрмальской городской думы Андрей Золотой.

Через десять дней после наводнения по поручению Юрмальского самоуправления было решено заменить водопропускную трубу под улицей Капу рядом с улицей Каналу. По словам рабочих, прежняя труба не пропускала воду. Этот район стал одним из самых затопленных в Юрмале.

Сброс дождевой воды в море возле кладбища Асару расширили за счет раскопок дюны, когда весь район уже был затоплен. Однако власти Юрмалы ранее знали, что в этом месте есть проблема, так как от жителей поступали жалобы. В середине июня этот район - улица Селгас от проспекта Меллужу до моря - был обследован, были выявлены проблемы, но работы так и не начались.

В ходе подготовки к буре власти Юрмалы решили убрать оборудование с пляжей, но не проверили водные пути, ведущие к морю. На вопрос, если бы городское самоуправление выполнило свою работу, то, возможно, последствия стихийного бедствия были бы не столь велики, председатель думы Рита Спроге ответила: "Юрмала выполнила свою работу. Но мы такую стихию не заказывали".

В Юрмале системы дождевой воды, в том числе водоотводные канавы, с января 2023 года находятся под контролем Юрмальской думы, прежде их обслуживанием занималось муниципальное предприятие Jūrmalas ūdens.

"У нас было четыре человека, они реально заботились об этих сетях каждый день с утра до вечера - чистили, косили, раз в месяц ходили по побережью, прочищали все источники. После сильных штормов и дождей быстро реагировали, подъезжали куда надо и применяли разную технику", - перечисляет то, что делали в прошлом сотрудники Jūrmalas ūdens, Андис Ренцис, председатель правления этого предприятия.

С тех пор дождевая и дренажная системы Юрмалы долгое время находились в запустении. Городская дума не взяла к себе сотрудников Jūrmalas ūdens, выполнявших ежедневное обслуживание, а собственных ресурсов у думы почти не было. В новом отделе заполнена только половина из восьми штатных должностей, и лишь один из них – инженер-водоотводчик.

"Специалистам, которые работают ежедневно, приходится заниматься вопросами планирования – в первую очередь мы планируем то, что делаем. Чтобы мы могли спланировать, что делать, нам нужно понимать текущую ситуацию. У нас на данный момент есть один специалист. Плюс мы должны отвечать на вопросы, обращения граждан и готовить технические положения", — объясняет ситуацию руководитель департамента развития Юрмальской городской думы Гундега Осе.

Аутсорсинга тоже не было. Наиболее острые проблемы решены с помощью договоров, заключаемых на содержание дорог. На различные работы в прошлом году было потрачено всего 14 тысяч евро, хотя в бюджете города имелось около 400 тысяч. Такая же ситуация и в этом году.

Последняя плановая проверка мелиоративных выходов в море проводилась в феврале этого года. в Юрмальской думе заверяют, что все проверяется согласно регламенту.

"Всех коммуникаций у нас десятки километров, как все это два раза в год можно полностью обследовать?!. Мы обследуем основные канавы, если есть проблемы в менее важных канавах, то там тоже обследуем, и если надо, то что-то делаем", - говорит Золотой.

Эксперт по мелиорации и руководитель проекта VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Эдгарс Грикитис говорит, что "правилами мелиорации предусмотрено, что необходимо обследовать после любых наводнений и ливней, потому что в канализацию могут попасть различные плавучие предметы, они забивают водопропускные трубы, и сразу же уровень воды в канализации поднимается. И если не устранить засор, то что-то зальется".

В мае этого года, почти через полтора года после перенятия инфраструктуры, Юрмала заключила первый договор – с фирмой SIA Liktenis - на аварийные работы в водоотводной инфраструктуре. В середине июля был заключен договор с SIA Lautus на проверку и промывку этих систем. Запланированы также контракты на ежедневное обслуживание систем дождевой воды и на техническое обслуживание насосных станций.

Программа De facto сообщает, что еще в 2013 году был разработан проект реконструкции дренажных сетей для наиболее затопляемых районов Юрмалы - Валтери, Меллужи и Асари. Однако власти города денег на это не дали. По словам главы Юрмальской думы Риты Спроге, "в первую очередь горсовет должен обеспечить образование - это та сфера, на которую приходится наибольшая часть налогового бюджета. Есть социальные проблемы, и денег на все не хватает".

Все более интенсивная застройка зеленых зон Юрмалы означает и то, что площади, удерживающие воду, уменьшаются. Поэтому предыдущие решения могут уже не быть эффективными.

"Первый план для нас - профилактическая проверка всех водовыпусков, чтобы убедиться, что мы сможем в этом году перестроить их на другой тип - не самотечных, как река, а с усиленными железобетонными конструкциями, и соответственно углубить", — обещает Андрей Золотой.

Решение о том, какие из канав являются частью дренажных систем общего пользования, принимает самоуправление. Оно также устанавливает требования к их содержанию, если те расположены на частной земле. Юрмальская дума сейчас думает, что делать с измененными или заросшими рвами на частной территории, но обещает пока никого не штрафовать.

Юрмальская дума оценила ущерб, нанесенный инфраструктуре города недавними ливнями, наводнением и бурей как минимум в 11 млн евро. Власти города также хотят получить государственную поддержку на покрытие расходов, связанных с наводнением, или хотя бы возможность не вносить взносы в фонд выравнивания самоуправлений.

Между тем на портале общественных инициатив Manabals.lv по предложению юрмальского оппозиционного политика собрано 847 подписей за улучшение систем дождевой канализации.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !