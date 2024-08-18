На Лиепайском шоссе идут работы для повышения безопасности езды. Срочно проведенный после трагических аварий аудит выявил, что на обочине дороги нескошенная трава и разросшиеся кусты на ряде участков снижают видимость для водителей при обгоне. Но водители продолжают здесь лихачить и игнорируют указания, запрещающие обгон, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на передачу Латвийского телевидения "Панорама".

В конце июня произошло несколько трагических ДТП. Три из них — на Лиепайском шоссе недалеко от Салдуса, когда за несколько дней здесь в авариях погибли шесть человек. Изучив участок, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) констатировала там заросли травы и кустов, которые затрудняют видимость при обгоне.

Главной причиной ДТП на Лиепайском шоссе были признаны безрассудные, опасные обгоны. Сделаны ли какие-то выводы на этот счет? ЛТВ отправилось в поездку и провело небольшой эксперимент.

Разрешенная скорость здесь — 90 км/ч. Однако ЛТВ заметило, что водители нарушают и это ограничение, и сплошную линию. Среди нарушителей был и автобус.

Надо отметить, что сама дорога стала лучше просматриваться. Обещанные после аварий работы по улучшению безопасности здесь продолжаются. Кусты вырубаются, повороты стали видны с большего расстояния, как и канавы после того, как там скосили растительность.

Работник SIA Edmeka Эдгар Быков сообщил, что работы по улучшению безопасности на участке от Салдуса до Блидене закончатся в ближайшие дни. Он заверил, что благодаря им животных возле дороги будет проще заметить, а что касается безрассудных водителей, то тут уже работа для полиции.

Оскар Ирбитис, который в CSDD руководит пилотным проектом по расследованию тяжелых ДТП, по этому поводу говорит: "Не знаю, как этих людей привести в чувство. Если человека не пугает ускоренная встреча с апостолом Петром, то мне трудно придумать, какие санкции на него подействуют".

Опыт, полученный во время небольшого эксперимента ЛТВ, показывает, что возможный удар по кошельку — действенный инструмент, поскольку в зоне радаров никто съемочную группу с неразрешенной скоростью не обгонял. По мнению эксперта, есть еще более эффективный и дешевый способ: "Ничто не дисциплинирует водителя лучше, чем едущая за ним машина полиции. Даже не надо штрафовать, не надо всех подряд останавливать. Достаточно того, что водители видят патрулирующую машину Дорожной полиции".

О сделанном для улучшения инфраструктуры трассы госпредприятие Latvijas Valsts ceļi обещает проинформировать на следующей неделе.

Тем временем жители указывают и на другие участки. Например, на 6-м километре Лиепайского шоссе, где до сих пор не дождались дополнительной полосы для левого поворота.

Местный житель Сандис Цаука рассказал: "Здесь годами не могут сделать нормальный перекресток, то есть левый поворот при движении из Риги здесь очень опасен. Движение интенсивное, а остановка одной или двух машин для поворота блокирует весь поток. Водители реагируют в последний момент, происходит резкое торможение — особенно когда все едут в колонне. Очень интересные ситуации случаются. Зимой, когда образуется черный лед, это особенно опасно. При этом на данном участке очень глубокие канавы и нет защитных барьеров".

Министерство сообщения разработало ряд предложений для поправок к Закону о дорожном сообщении. Среди них — предложение о применение денежного штрафа за превышение скорости с первого же "лишнего" километра. Доклад о возможных решениях должен стать доступным для публичного обсуждения в ближайшее время.

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