Принятие себя, пульсирующая колбаска, коса до неба, полеты над куполом… Это лишь немногие образы, которые на прошлой неделе были показаны зрителям в городской среде и полностью обновленной арене Рижского цирка. В столице в 12-й раз прошел фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga! Полюбуйтесь на подборку фото.

Девиз фестиваля – "Минимум лжи". Это одновременно отсылка к одному из главных артистов фестиваля – акробатическому шоу на велосипедах "Меньше лжи" ("Mentir lo mínimo") от аргентинского коллектива Alta Gama ("Mentir lo mínimo"). Это рассказ о принятии себя. О том, что значение идеалов красоты переоценено – артисты рассказали и показали свои тела без обмана и искусственности. При этом нельзя отрицать момент чуда, которое живет в цирке в качестве секретного ингредиента.

Фестиваль собрал артистов из двенадцати стран – каждая задала свое настроение. В этот раз впервые так широко были представлены артисты стран Балтии — они показали пять спектаклей. Рижский цирк гордится, что сумел вырастить плеяду местных артистов такого уровня, что их можно смело ставить на сцену рядом с мировыми величинами жанра современного цирка.

Fоtо: Kristīne Madjare

Сильное впечатление на публику произвела Алисе Бокалдере, которая задействовала свою косу для спектакля "Как работает спираль".

Постановка литовских артистов Taigi Cirkas в соединении акробатики с оперой под названием "Saucisson" ("Колбаса") искала ответ на вопросы, что происходит, когда артист теряет контроль над своим телом и цирковые инструменты становятся неуправляемыми.

В Верманском саду толпы зрителей аплодировали выступлению воспитанников цирковой школы, которые в фестивале участвуют впервые – они показали отрывки представления Pasaki man pasaku! Этот спектакль закрывал предыдущий сезон Рижского цирка.

Fоtо: Kristīne Madjare

На шутовскую комедию от клоуна Мариано Кронопио в латиноамериканских ритмах MUDO — Comedia Bufa (Аргентина) - билеты были проданы одними из первых. Зрителям этот артисты хорошо знаком. Он уже выступал на фестивале, а потом работал тренером клоунады и жонглирования в Рижском цирке, а также зрители могли оценить его игру на сцене Театра Чехова. В номинированном на восемь призов "Ночи лицедеев" спектакле по пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы" он сыграл роль бандита с ножами.

Fоtо: Kristīne Madjare

Правда, на Re Rīga! Искусство метания ножей представили в детском шоу ассоциации Company Midnight. На фестивале выступила всемирно известная группа жонглеров из Франции Defracto с шоу Croûte и акробатическое шоу "Красные штаны" дуэта Felix & Philo (Германия/Швейцария). Кроме того, публика увидела артистов из Италии, Великобритании, Бельгии и Новой Зеландии.

В постановке Envà цирковое объединение Amer i Àfrica (Каталония) разыграли особенности человеческих отношений — в свой класс парной акробатической техники артисты виртуозно вовлекали зрителей. Не в первый раз в Риге гостил испанский клоун Murmuyo - в представлении "Su-Seso taladro" от обратится к вопросам регулирования дорожного движения.

Fоtо: Kristīne Madjare

Большая часть представлений проходила в обновленных помещениях Рижского цирка. Но сохранилась и изюминка фестиваля — бесплатные выступления артистов на открытом воздухе.

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