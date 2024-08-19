Латвийская национальная авиакомпания airBaltic по соображениям безопасности решила отменить рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива до 25 августа, сообщил агентству LETA представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.

Компания airBaltic уже отменяла рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива с 6 августа.

Ситуация с безопасностью в Израиле может измениться, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и готова при необходимости изменить расписание полетов, ранее объяснял Зилбертс.

Напомним, airBaltic в прошлом году перевезла в общей сложности 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше по сравнению с 2022 годом, и совершила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 миллиона евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.

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