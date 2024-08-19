Рижский аэропорт, в сотрудничестве с муниципалитетами, государственными учреждениями, авиакомпаниями и организацией Latvijas gaisa satiksme, разработал проект плана действий по снижению шума. Об этом говорит опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis информация, цитирует LETA.

При подготовке плана действий были учтены предложения жителей, полученные во время презентаций стратегических карт шума.

Предусматривается продолжить уже начатые операционные меры Рижского аэропорта, включая контроль полетов над населенными пунктами, использование рулежных дорожек в ночное время, содействие непрерывному снижению высоты и использование процедур захода на посадку, которые не затрагивают территорию города Олайне и рижского микрорайона "Ритабулли".

Также планируется проведение новых мероприятий. Например, контроль процесса устранения специфического шума самолета Airbus A220-300, содействие взлету на юг и заходу на посадку с юга, установление минимальных требований к набору высоты самолетов, которые не используют концевые дорожки взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, план предусматривает продолжение уже начатых и внедрение новых информационных, образовательных и исследовательских мероприятий, включая обучение пилотов и диспетчеров управления воздушным движением вопросам шума самолетов.

План действий будет реализован в течение четырехлетнего периода с 2024 по 2028 год и предусматривает мероприятия, которые уменьшат шум самолетов на территории краев Марупе и Олайне, а также Риги и Юрмалы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Рижский аэропорт обслужил 6,631 миллиона пассажиров. Это на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 миллиона пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 миллиона пассажиров.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.

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