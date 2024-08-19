Сейм мог бы принять участие в разработке проекта Rail Baltica, об этом в понедельник, 19 августа, заявила председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) в программе Rīta Panorāma на Латвийском телевидении. Уже на этой неделе возобновит свою работу сеймовская Парламентская комиссия по расследованию, которая продолжит выяснять, что пошло не так в процессе работы над проектом.

Проект очень сложный и многое пошло не так, подчеркнула Миериня. По ее мнению, Сейму следует принимать более активное участие в дальнейшей разработке проекта. Она пояснила, что до сих пор политики избегали трудных решений, в результате чего накопилось множество проблем.

Председатель Сейма также отметила, что в настоящее время указанный в законе срок разработки проекта не соответствует действительности. Поэтому закон необходимо изменить, считает Миериня. В ближайшее время Сейм может принять решение о дальнейшем управлении проектом, определив в законе сферы ответственности.

Председатель Сейма упомянула о договоре, заключенном между Эстонией, Литвой и Латвией, в котором предусмотрено завершить разработку проекта Rail Baltica до 2025 года. Чтобы изменить такой международный договор, Латвии необходимо сотрудничать с парламентами других стран-участниц. Изменения должны быть согласованы со всеми вовлеченными сторонами.

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