Благотворительная организация Tavi draugi совместно с посольством Украины в Латвии в этом году, 24 августа, организует шествие "Путь подсолнухов" в День независимости Украины. Об этом сообщила порталу Delfi представитель организации Агнесе Руберте.

Шествие начнется в 11:30 у Памятника Свободы, отметила Руберте.

Организация Tavi draugi проводит мероприятие "Путь подсолнухов" уже третий год подряд, приглашая присоединиться всех жителей Латвии и проживающих в Латвии украинцев. Шествие посвящено неустанной борьбе Украины за свободу и каждому гражданскому жителю Украины в Латвии. Участников приглашают выразить поддержку Украине, принеся с собой подсолнухи и символику Украины.

Сбор на шествие "Путь подсолнухов" у Памятника Свободы начнется в 11:00, в 11:30 шествие откроет руководитель организации Tavi draugi Улвис Новикс и представители посольства Украины в Латвии вместе с оркестром штаба Национальных вооруженных сил под руководством капитан-лейтенанта Гунтиса Кумачева. Присутствующих также приветствует Татьяна Чиркова, беженка и волонтер организации Tavi draugi.

"С помощью шествия "Путь подсолнухов" мы хотим символически выразить уважение Украине и несгибаемому духу украинцев. Мы приглашаем всех присоединиться и посвятить 30 минут своего времени, чтобы вместе показать, что мы едины и продолжаем поддерживать Украину до победы", — рассказал руководитель Tavi draugi Улвис Новикс.

Участники шествия направятся в Верманский сад, где с 12:00 пройдет посвященные Дню Независимости Украины мероприятие и концерт "Едины с Украиной". В это время будет работать магазин дизайнерской линии Tavi draugi и мобильный пункт приема пожертвований.

Посетители смогут поддержать Украину, пожертвовав школьные принадлежности для учеников, а также необходимые для Вооруженных сил Украины вещи: чай, сладости, орехи и сушеные фрукты, мясные и рыбные консервы, предметы гигиены и мужскую одежду (носки, нижнее белье, футболки). Пожертвования организация Tavi draugi с помощью партнерских организаций доставит в Украину и на фронт для военных.

Организация Tavi draugi координирует оказание гуманитарной помощи гражданским лицам Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное участие жителей Латвии, организаций и коммерческих фирм в оказании помощи.

До начала войны организация предоставляла помощь и поддержку семьям, оказавшимся в нужде или столкнувшимся с проблемами здесь, в Латвии. Но с первого дня войны фокус был изменен на оказание помощи Украине. В том числе была организована помощь украинским беженцам на латвийско-российских пограничных пунктах. Более подробная информация о проектах организации и возможностях пожертвований доступна здесь.

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