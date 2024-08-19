Телефонные мошенники, используя инструменты искусственного интеллекта, начали звонить с неизвестных номеров, имитируя голос известного получателю звонка человека и прося срочную финансовую помощь, сообщили агентству LETA представители Bite Latvija.

Такие звонки создают у его получателя ложное впечатление, что с трудностями столкнулся близкий человек, что, несомненно, увеличивает вероятность стать жертвой телефонного мошенника, отмечают представители телекоммуникационного оператора.

Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Рейнис Пуданс сообщает, что некий клиент предприятия недавно получил звонок с неизвестного номера и звонивший говорил голосом его друга. Голос копировавшего искусственный интеллект друга рассказывал, что он попал в неприятную ситуацию с полицией и срочно нуждается в большой сумме денег, чтобы разрешить ситуацию.

"Клиент был очень внимателен и немедленно прервал звонок, чтобы перезвонить другу и прояснить ситуацию - с другом все было в порядке", - отметил Пуданс.

Реагируя на растущее число случаев телефонного мошенничества Bite Latvija с конца мая ввела бесплатное решение по борьбе с телефонным мошенничеством, которое автоматически блокирует подозрительные звонки в сети Bite Latvija. В июле было заблокировало 20 000 мошеннических звонков, что в два раза больше, чем месяцем ранее.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !