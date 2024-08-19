По техническим причинам полностью или частично не работает ряд интернет-сайтов госучреждений, выяснило агентство LETA в Государственном агентстве регионального развития (VRAA).

В VRAA на данный момент более подробных комментариев о причине сбоя не предоставили.

Было замечено, что ряд сайтов госучреждений, в том числе и сайт Кабинета министров, не работает или работает частично.

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