По техническим причинам полностью или частично не работает ряд интернет-сайтов госучреждений, выяснило агентство LETA в Государственном агентстве регионального развития (VRAA).
В VRAA на данный момент более подробных комментариев о причине сбоя не предоставили.
Было замечено, что ряд сайтов госучреждений, в том числе и сайт Кабинета министров, не работает или работает частично.
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