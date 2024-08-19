Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде, сообщили агентству LETA в офисе политика.

В ответ на жалобы жителей об использовании русского языка в городе, Ратниекс обратился в Министерство юстиции с просьбой оценить нынешнюю ситуацию с использованием русского языка и побудить внести поправки в Закон о государственном языке или другие нормативные акты, создав правовую основу для запрета экспонирования текстов на русском языке в городе.

"Рига занимает последовательную и твердую позицию против полномасштабной военной агрессии России против Украины. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы проделали много работы, чтобы в Риге уменьшилось прославление и присутствие страны-агрессора во всех различных формах", - отметил Ратниекс.

Он напомнил, что дума приняла решение о переименовании ряда улиц, чтобы в Риге не было названий улиц, связанных с Россией. Также по призыву самоуправления были демонтированы вывески торгового центра "Минск", учитывая тот факт, что Беларусь уже несколько лет поддерживают Россию в войне против Украины.

"Я также призвал совет по памятникам рассмотреть вопрос о демонтаже восьми символов коммунизма и российского империализма в Риге. В настоящее время от горожан получены жалобы на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует русский язык на своих рекламных плакатах, которые можно увидеть в городской среде", - сказал вице-мэр.

Как заявил Ратниекс, это недопустимо, но размещение подобной рекламы разрешено. Поэтому он призывает Минюст внести изменения в законодательство, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и других публичных материалах.

Также вице-мэр обратился в Министерство культуры с просьбой дать оценку действиям театра, который в то время, когда Россия ведет войну против Украины, обращается к самоуправлению с просьбой одобрить размещение текста на русском языке на фасаде здания.

Как указал Ратниекс, такие случаи вызывают жалобы и возражения со стороны общественности по поводу того, что в городской среде размещаются тексты на языке страны-агрессора. Поэтому Ратниекс надеется, что Минюст и правительство быстро отреагируют на его просьбу и внесут изменения в закон, чтобы положить конец использованию языка страны-агрессора в столице.

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