Комитет по вопросам движения и транспорта Рижской думы в понедельник поддержал реализацию проекта Cycle4climate, в рамках которого планируется способствовать использованию велосипедов в районах Торнякалнс и Зиепниеккалнс.

Проект будет реализован до 2027 года с целью сокращения выбросов углекислого газа и изменения привычек жителей, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В начале и в конце проекта планируется провести два социальных опроса, выбрав в качестве пилотных районов Торнякалнс и Зиепниеккалнс. На начальной стадии планируется установить два счетчика велосипедов и два счетчика автомобилей в окрестностях велодороги "Центр-Торнякалнс-Зиепниеккалнс".

После анализа, проведенного партнерами проекта, оценки экспертов городов, а также результатов опросов, будут осуществлены улучшения велоинфраструктуры на веломаршруте и проведены три социальные кампании, в которых жителей будут информировать о преимуществах езды на велосипеде.

От проекта самоуправление ожидает основанные на данных доказательства влияния социальных кампаний и физических улучшений на изменение привычек жителей и сокращение выбросов углекислого газа.

Содержательную и административную реализацию проекта будет осуществлять Департамент городского пространства и мобильности Рижской думы.

Вопрос об участии в проекте еще будет рассматриваться в Комитете по финансам и административным вопросам и на заседании Рижской думы.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 247 200 евро, из которых 24 700 евро планируется выделить из бюджета самоуправления, а 197 800 евро - из софинансирования Европейского Союза.

Проект будет реализован в четырех городах Балтийского моря - Риге, Эспо, Евле и Пернаве.

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