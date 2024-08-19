В понедельник, 19 августа, на внеочередном заседании Елгавской краевой думе после трех туров голосования вновь не удалось избрать нового председателя.

На пост главы самоуправления были выдвинуты заместитель председателя думы Илзе Витола (Латвийская зеленая партия), которая в настоящее время фактически руководит думой, и депутат этой же партии Андрис Озолиньш.

В первом туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - шесть "за" и десять "против", а три бюллетеня были признаны недействительными. Во втором туре за Витолу проголосовали шесть, за Озолиньша - восемь депутатов.

В третьем туре на голосование была вынесена только кандидатура Озолиньша, однако он вновь не смог набрать большинства голосов - за него проголосовали восемь депутатов, против были 11.

Как сообщалось, это была уже вторая попытка избрать нового председателя думы.

Руководителя у Елгавской краевой думы нет с 3 апреля, когда с должности ушел прежний председатель Мадарс Ласманис (Latvijas attīstībai), а 10 июля нового председателя депутатам выбрать не удалось.

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