Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) предложил увеличить индивидуальные компенсации на медикаменты для лечения онкологии до 30 000 евро в год вместо нынешних 14 228 евро, сообщила агентству LETA советник министра Илона Оша.

Ожидается, что изменения в нормативных актах вступят в силу с 1 октября.

Министр также предложил создать специальный фонд по онкологии, аналогичный Cancer Fund в Эстонии. Предложения по созданию специального фонда и его финансовым источникам могут быть представлены к 15 октября. С созданием фонда планируется усовершенствовать порядок рассмотрения индивидуальных компенсаций.

Напомним, на портале Ziedot.lv собираются пожертвования для продюсера аналитических программ Латвийского радио, редактора контента благотворительного марафона Dod pieci Эвии Унаме. Консилиум врачей назначил ей дальнейшее лечение препаратом Olaparib, который оплачивается государством для пациенток с раком яичников, но не для пациенток с раком груди. Государство также отказало ей в индивидуальной компенсации. Каждый месяц ей требуется 4722 евро, а на годовой курс — 56 672 евро.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV), комментируя эту ситуацию в программе Латвийского телевидения Рīta panorāma, подчеркнула, что каждый такой случай должен оцениваться индивидуально. "Потому что это не совсем нормально. Но, конечно, я не врач, и мне сложно судить о всех нюансах", — отметила она.

"Мы думали о том, каким образом рак можно быстрее диагностировать и лечить", — заявила она. "Мне сложно судить о таких специфических деталях, но ясно одно — мы сделали все, что могли. Индивидуальные случаи всегда будут", — подчеркнула она, призывая обратиться в Министерство здравоохранения.

За последний год через Ziedot.lv были запрошены 95 пожертвований на лечение рака на общую сумму 2,6 миллиона евро, причем для десяти пациентов собирали деньги на лекарства, которые компенсируются, но при других диагнозах.

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