В связи с увеличением налога на природные ресурсы неуправляемое обращение с отходами будет обходиться жителям Латвии все дороже, предупреждают представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Это предусмотрено долгосрочной государственной политикой, подчеркнули в организации.

Для достижения новых целей государственного плана управления отходами, установленного в Государственном плане управления отходами на 2021–2028 годы, с июля на базе прежних полигонов начали работу региональные центры управления отходами (AARC).

AARC предоставляет новую общественную услугу — обработку неотсортированных отходов, тариф на которую устанавливает SPRK, сообщили представители организации агентству LETA.

В установленной самоуправлением плате за управление отходами, включенной в счета жителей за вывоз отходов, только часть составляет плата за обработку неотсортированных бытовых отходов и их захоронение в соответствии установленными SPRK с тарифами.

Председатель совета SPRK Альда Озола отмечает, что неуправляемое обращение с отходами станет дороже с каждым годом из-за планируемого увеличения налога на природные ресурсы — это предусмотрено долгосрочной государственной политикой.

Операторы по обращению с отходами бесплатно собирают и вывозят раздельно собранные стекло, бумагу, картон, пластик и металлическую упаковку, так как продажа перерабатываемого материала позволяет покрыть расходы на его управление. Также плата за вывоз раздельно собираемых биологических бытовых отходов на 40% ниже, чем плата за управление неотсортированными бытовыми отходами. В свою очередь, управление неотсортированными бытовыми отходами будет становиться только дороже.

Жители сами должны оценить свои повседневные привычки по сортировке отходов и оптимизировать расходы на их управление, объяснила Озола.

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