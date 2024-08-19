На неделе 35-летия Балтийского пути с 21 по 23 августа в Латвии соберутся председатели парламентов северных и балтийских стран (NB8), чтобы на ежегодной встрече обсудить приоритеты внешней политики и безопасности, безопасность информационного пространства и устойчивость общества, а также дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества государств.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, председатели парламентов соберутся 22 августа в Цесисе и обсудят борьбу с российской агрессией, в том числе займутся санкционной политикой, борьбой с гибридными атаками, а также ролью парламентов в поддержке Украины.

23 августа председатели стран NB8 соберутся на Площади свободы, чтобы на торжественной церемонии в честь 35-летия Балтийского пути возложить к Памятнику свободы цветы. На церемонию возложения цветов приглашены также члены Президиума Сейма и депутаты, бывшие президенты страны и председатели парламента, члены Кабинета министров и другие.

Перед возложением цветов спикеры NB8 примут участие в презентации конверта, выпущенного Latvijas Pasts, посвященного годовщине Балтийского пути, а также отправят открытку, посвященную историческому событию, в свой парламент, символически присоединившись к Балтийскому пути. С 11:30 до 14:00 открытку в любое место Латвии бесплатно может отправить любой житель.

Отмечая годовщину Балтийского пути, на площади у памятника свободы будет находиться объект дизайнерской среды "Присоединись к Балтийскому пути!", в котором каждый призван символически выступить за свободу и демократические ценности.

Балтийский путь, проходивший 23 августа 1989 года, был одной из самых масштабных акций ненасильственного сопротивления всех времен. Это был важный шаг к восстановлению независимости трех стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии.

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