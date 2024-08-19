В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке поприветствовал участников XXXIII летних Олимпийских игр, поблагодарив их за проделанную работу. Он также призвал спортсменов в свободное время посещать школы, чтобы вдохновлять учащихся.

Ринкевич выразил уверенность, что сделано все возможное, но иногда важна и удача, передала агентству LETA его слова специалист по коммуникации Медиа-центра Канцелярии президента Эллина Креса.

"Я думаю, что особенно молодое поколение — юные спортсмены, будущие олимпийцы, будущие тренеры, будущие спортивные энтузиасты — наверняка больше всего поддерживали вас. Уже завтра или послезавтра многие из вас отправятся на дальнейшие тренировки, примут участие в чемпионатах и соревнованиях, но когда у вас будет свободное время в Латвии, отправляйтесь в школы и спортивные школы и просто вдохновляйте своим примером", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Париже Латвия второй раз после восстановления независимости осталась без наград на летних Олимпийских играх. Впервые это произошло на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры в столице Франции проходили с 26 июля по 11 августа, причем не только в Париже, но и еще в 16 других местах, включая заморскую территорию Франции — Французскую Полинезию. В программу Игр были включены 32 вида спорта, и было разыграно 329 комплектов медалей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !