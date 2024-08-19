С понедельника,19 августа, на границе Латвии и Беларуси недалеко от Даугавпилса начнет работать новый отряд литовских пограничников, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Команда из девяти пограничников, в которую входят два кинолога со служебными собаками и эксперт по криминальной разведке, будет помогать своим латвийским коллегам в течение двух недель.

Новая группа пограничников из Литвы заменила предыдущую, которая работала в Латвии с 5 августа.

Литовские пограничники продолжат оказывать помощь своим латвийским коллегам, осуществляя пограничный контроль и предотвращая попытки незаконного пересечения границы.

Осенью 2023 года Литва также направила в Латвию 20 пограничников для помощи в охране границы, предотвращении нелегальной миграции и других операциях на границе с Беларусью.

В последнее время Латвия отмечает усиление давления нелегальной миграции со стороны Беларуси.

Литовские пограничники в этом году не пустили в страну более 400 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси, Латвия предотвратила около 4000 таких попыток, в Польше это число превышает 21 000.

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