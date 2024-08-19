Утром в понедельник, 19 августа, некоторые жители заметили, что вода в Рижском канале приобрела зеленоватый оттенок, что свидетельствует о размножении в ней сине-зеленых водорослей. В Рижской думе пояснили, что анализ воды в канале не проводится, а люди должны сами оценить ситуацию.

Как отметили в Рижской думе, анализы воды не проводятся в местах, где купание не предусмотрено. Люди сами должны критически оценить ситуацию и решить, можно ли купаться в воде такого цвета.

Рижский канал не предусмотрен для купания независимо от качества воды, так как его берега укреплены.

Сине-зеленые водоросли не влияют на возможность передвижения на водном транспорте, подчеркивает самоуправление.

Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, растут в самых разных водоемах и наиболее распространены в богатых питательными веществами пресных водах с медленным водообменом. В Латвии насчитывается около 390 видов цианобактерий, некоторые из которых потенциально токсичны. Эти токсины являются наиболее распространенной причиной аллергических реакций кожи.

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