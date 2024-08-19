Датский батальон присоединился к многонациональной бригаде НАТО в Латвии. В понедельник, 19 августа, на военной базе в Адажи состоялась торжественная церемония. Расширенную боевую группу возглавляет Канада, а в целом она включает в себя представителей 14 стран-союзников. Об этом сообщает LSM.lv.

До сих пор солдаты Королевских вооруженных сил Дании в разном количестве направлялись на Адажскую военную базу и служили в составе механизированной пехотной бринады Сухопутных войск. Однако теперь около 800 датских солдат присоединились к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

"Одним из первых дел датчан будет интеграция в штаб бригады и проверка того, что вся коммуникация работает достаточно хорошо. Также они проверят свою экипировку и возможности тренировок", - заявил командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии, полковник Седрик Аспиро.

Дания будет второй по численности страной, представленной в бригаде, после Канады. Дания направила в Латвию не только хорошо обученных солдата, но и боевое оборудование.

"Бронепехотный батальон состоит из штаба со всеми видами сигналов, снайперов, противотанкового оружия. У нас также есть танковый эскадрон, бронепехотный эскадрон и механизированный инвентарь. И много солдат", - сообщил командир датского батальона, подполковник Томас Нихолм Йоргенсен.

Датские военные - прекрасное дополнение к боевой группе союзников. Совместно тренируясь, обучаясь и совершенствуя боевые способности, потенциальному агрессору демонстрируется сигнал о том, что мы готовы, подчеркнул представитель Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, полковник Райвис Мелнис.

"Датчане интегрированы во все задачи, обеспечивая выполнение мер по сдерживанию. Таким образом, демонстрируя наши способности, нашу готовность защитить в случае необходимости и проводя совместные тренировки, мы сможем гораздо лучше понять друг друга и то, как действовать в случае угрозы", - отметил Мелнис.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !