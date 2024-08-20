Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) на заседании во вторник, 20 августа, планирует принять решение о возможности обратиться к ведущим государственным должностным лицам с открытым письмом о необходимости обеспечить большее финансирование для отрасли здравоохранения в 2025 году, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель LVSADA Валдис Керис.

LVSADA уже в июне обратил внимание на то, что опубликованный в начале этого доклад Европейской комиссии (ЕК) об экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политике в Латвии был "разрушительно суров в отношении ситуации в отрасли здравоохранения". Расходы правительства Латвии на здравоохранение - одни из самых низких в Европейском союзе (ЕС), прокомментировал доклад профсоюз.

Керис сообщил, что длительное недофинансирование здравоохранения привело к таким проблемам, как длинные очереди к врачам, плохая доступность медицинских услуг и нехватка человеческих ресурсов в отрасли, в которой винят необоснованно низкие зарплаты.

"Все это, к сожалению, приводит к высокой предотвратимой смертности. Что это означает в практическом и конкретном смысле? Латвия ежегодно теряет тысячи работоспособных людей, чьи жизни можно было бы спасти, если бы у отрасли было должное финансирование. Если мы не хотим превратить страну в хорошо охраняемое кладбище, мы должны срочно думать и действовать в этом направлении", - заявил глава профсоюза.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что отправки открытого письма высшим должностным лицам будет достаточно для решения ситуации, Керис сказал, что следующим шагом может стать приглашение премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") и министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") 17 сентября на предстоящее заседание LVSADA, чтобы выслушать их ответы. "И тогда, в зависимости от полученных ответов, совет сможет принять решение о дальнейших необходимых шагах, если такие нужно будет сделать", - отметил Керис.

LVSADA ранее заявлял, что на данный момент финансирование здравоохранения со стороны правительства Латвии значительно отстает не только от среднего показателя по ЕС, который составляет 7,7% от ВВП, но и от предусмотренных в Основных направлениях общественного здоровья на 2021-2027 годы 6% от ВВП.

Доклад иллюстрирует то, что соотношение врачей и жителей в Латвии ниже среднего показателя по ЕС, а соотношение медсестер - одно из самых низких в ЕС.

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