Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) все чаще фиксирует различные нарушения в прибрежной зоне. Чаще всего нарушают запреты на установку палаток и разведение костров в неположенных местах, а также наездами повреждают дюны. Все это наносит ущерб биотопу охранной полосы дюн. Также полиция самоуправления Лиепаи отмечает, что количество таких незаконных действий этим летом увеличилось.

Журналисты телеканала "Курземе" отправились в рейд вместе с инспекторами VVD. Не прошло и 10 минут, как был обнаружен первый нарушитель — остановившийся недалеко от берега автодом из Литвы.

"Машина въехала в охранную полосу прибрежных дюн. Мне даже не нужно брать планшет и измерять расстояние до растительности. Здесь ведь нет 150 метров, правильно?" — заметив нарушение главный инспектор Юго-Западного региона VVD Валерий Штраубис.

Инспекторы выписали литовцам штраф в размере 30 евро и попросили водителя покинуть место. Владелец автодома отказался говорить на камеру, но за кадром заявил, что не знал о запрете. Также он увидел, что и другие туда заезжали.

Руководитель Юго-Западного региона VVD Руслан Печулис объяснил, что машины могут останавливаться и стоять там, где для этого подготовлено соответствующее дорожное покрытие. "Как только они съезжают с этого покрытия, въезжают в охранную полосу прибрежных дюн, наезжают на растительность, это уже может быть нарушением. Многие просто игнорируют знаки, мимо которых проезжают", — объяснил полицейский.

Также в ходе рейда была замечена машина, которая была припаркована опасно близко к берегу — хотя она и не нарушала правила, так как находилась на гравийном покрытии, этот водитель рисковал безопасностью своего автомобиля. Ведь дюны при нагрузке могут в любой момент обрушиться. Также были обнаружены также несколько незаконных мест для костров.

"Все вытоптано, сожжено. Песок становится серым. Если бы тут не ездили, было бы красивее, была бы естественная растительность", — пояснил Печулис. — "Этот уникальный биотоп часто остается сухим, несмотря на дожди. Одна искра может привести к большой беде".

Вскоре инспекторы получили звонок от жителя южной части Курземе с жалобой. Он сообщил, что природный заповедник некие люди въехали на машинах и поставили палатки. Когда инспекторы приехали на место, отдыхающие с палатками уже уехали, но на месте остались серьезно поврежденные дюны и пляж.

За такие действия максимальный штраф составляет 350 евро, а также возможна конфискация автомобиля.

Полиция самоуправления заметила, что в Лиепае количество нарушений в охранной полосе Балтийского побережья возросло. В этом году было начато 311 дел о нарушениях, что на 172 больше, чем в прошлом году, подтвердила специалист по общественным отношениям полиции Лиепаи Элва Лубане. Проверяя охранную полосу прибрежных дюн Балтийского моря, VVD в этом году уже выписала в общей сложности 11 административных протоколов и 25 штрафов.

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