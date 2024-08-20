Критериям убежища полностью или частично соответствуют лишь немногим больше половины проверенных подвальных помещений, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

VUGD продолжает обследовать цокольные этажи и подвалы государственных и муниципальных зданий на предмет их соответствия критериям убежища. К середине августа в результате проверки 1911 объектов выяснилось, что 259 (13,5%) полностью соответствуют требованиям, а 818 (42,8%) - частично. Эти объекты могут вместить 373 000 человек.

Поскольку проверка подвальных помещений в государственных и муниципальных зданиях проводится сотрудниками VUGD помимо их прямых обязанностей, ожидается, что проверка примерно 4500 выявленных объектов будет завершена в начале ноября.

Также началась работа по установке первых указателей убежищ на зданиях, которые частично или полностью соответствуют требованиям.

"Владелец убежища обязан сделать его общедоступным только во время угрозы. Если дверь здания, где установлен знак убежища, в данный момент закрыта, не нужно волноваться, ее откроют, когда всех оповестят о необходимости искать ближайшее убежище", - рассказал заместитель начальника VUGD Ивар Наркутс.

Он также просит людей не беспокоиться, если они не видят знаков убежища на зданиях в непосредственной близости. Эта работа только началась, и планируется, что в начале следующего года будет визуально обозначено гораздо больше мест для укрытия.

Чтобы повысить осведомленность людей о ближайших убежищах, VUGD совместно с информационным центром Министерства внутренних дел в настоящее время работает над тем, чтобы дополнить приложение 112 Latvija информацией о ближайших убежищах.

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