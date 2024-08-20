Во вторник, 20 августа, Кабинет министров утвердил в должности государственного секретаря Министерства иностранных дел (МИД) нынешнего заместителя государственного секретаря министерства Анджея Вилюмсонса. Предыдущий государственный секретарь МИД Андрис Пельшс станет послом.

В министерстве сообщают, что Пельшс исполняет обязанности государственного секретаря с 15 августа 2018 года, и в рамках запланированной на этот год ротации дипломатов дипломатической и консульской службы планируется его перевод.

В связи с этим министр иностранных дел Байба Браже ("Новое единство") выдвинула кандидатуру Вилюмсона на должность государственного секретаря МИД.

По информации министерства, Вилюмсон обладает соответствующим образованием: многолетним опытом работы в дипломатической и консульской службе, опытом представления интересов страны в международных институтах, а также навыками руководства, аналитическими и переговорными способностями.

Вилюмсонс владеет английским, немецким, русским и французским языками.

До настоящего времени он исполнял обязанности заместителя государственного секретаря МИД Латвии.

Вилюмсонс согласился на назначение на должность государственного секретаря МИД и вступит в должность сегодня после решения правительства.

На заседании правительства Вилюмсонс заявил, что продолжит работу над приоритетами министерства – подготовкой ежегодного отчета по внешней политике, сдерживанием агрессии России в Украине и ослаблением возможностей государства-агрессора, оказанием всесторонней помощи Украине, укреплением безопасности Латвии за счет присутствия союзников и т.д.

Кроме того, он выделил экономическое направление, указав на необходимость усиления потенциала посольств Латвии для продвижения экспорта страны и привлечения инвестиций.

Вилюмсон отметил, что для потенциальных иностранных инвесторов важны "чёткие правила игры", такие как стабильная налоговая политика.

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