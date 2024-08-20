Правительство во вторник одобрило выделение 64 158 евро на нужды Министерства внутренних дел для закупки дронов для Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Недостаток дронов у полиции и ГПСС возник из-за того, что ранее правительство решило передать имеющиеся в распоряжении Латвии дроны Украине.
Министерство внутренних дел уже ранее поддерживало украинские силы несколькими партиями помощи.
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