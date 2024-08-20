Министерство финансов разработало поправки к Закону "О налогах и пошлинах", которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег и наличными расчетами. Поправки в частности предусматривают, что банки и поставщики услуг будут обязаны предоставлять Службе государственных доходов (VID) больше данных о поступлении наличных средств на счета большего числа своих клиентов-физических лиц.

Поправки в Закон "О налогах и пошлинах" планируется внести в рамках борьбы с теневой экономикой.

Как следует из законопроекта, опубликованного на портале Проектов правовых актов (TAP), поправкам подвергнется статья 22.3 Закона "О налогах и пошлинах", которая оговаривает предоставление VID информации о происходящем на счетах физических лиц. В названии статьи, в том числе, появится упоминание о взносах наличных средств на счета клиентов.

Поправки предусматривают, что до 1 февраля каждого года кредитное учреждение или поставщик услуг платежей будет подавать в VID информацию о клиентах-физических лицах, которые являются резидентами Латвийской Республики, о которых на платежном счету общий дебитный или кредитный оборот в прошлом году превышал 7000 евро. Сейчас закон обязывает предоставлять фискалам информацию лишь о тех клиентах, у который оборот на одном платежном или сберегательном счету превышает 15 000 евро.

Также появится пункт, который обяжет кредитное учреждение или банк предоставлять в VID следующую информацию о клиентах, у которых оборот на счету превышает 7000 евро:

имя, фамилию и персональный код клиента; общую сумму наличных средств, внесенных на платежный счет в предыдущем году.

Новый пункт появится и в 30-й статье "Ограничения использования наличных денег" Закона "О налогах и пошлинах". Поправка гласит, что

налогоплательщик, чей оборот за предыдущий отчетный год превышает 50 000 евро, должен обеспечивать возможность оплачивать услуги, а также совершенные сделки в розничной торговле безналичным способом.

Таким образом, запланированное регулирование коснется поставщиков услуг и розничных торговцев, которым наряду с уже существующими наличными расчетами придется обеспечивать клиентам возможность расплачиваться также и безналичным способом, объясняет Министерство финансов.

В настоящее время действующее регулирование уже предусматривает, что налогоплательщики в оптовой торговле осуществляют расчеты только безналичным способом, включая использование платежных карт. Согласно закону "О налогах и сборах", под оптовой торговлей понимается продажа закупленных товаров от своего имени субъекту хозяйственной деятельности для дальнейшей перепродажи, производства или обеспечения собственной деятельности.

Поправки также предусматривают, что Кабинет министров получит право определять случаи, когда субъект закона "О предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и распространения оружия" будет обязан подать пороговую декларацию в VID, используя систему получения и анализа данных Финансовой разведки.

В настоящее время в законе "О налогах и пошлинах" предусмотрен только один конкретный субъект и случай, когда необходимо подать пороговую декларацию. В дальнейшем VID будет получать информацию о всех наличных сделках на сумму свыше 750 евро, пишет агентство LETA.

Публичное обсуждение поправок к Закону "О налогах и пошлинах" продлится с 21 августа по 4 сентября, следует из информации, опубликованной на портале TAP. Далее законопроект уйдет на рассмотрение в правительство.

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