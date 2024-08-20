Правительству, планируя бюджет на 2025 год, следует проявлять крайнюю осторожность в отношении расходов, заявил во вторник на заседании правительства президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Согласно прогнозам Банка Латвии, как в 2024 году, так и в 2025 году существует высокий риск, что дефицит бюджета может превысить допустимый уровень в 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Именно поэтому расходы следует ограничивать, отметил Казакс.

Глава Банка Латвии призвал правительство заранее обсудить с Европейской комиссией (ЕК) рост расходов на оборону, вызванный геополитической ситуацией.

Казакс также предложил ограничить рост зарплат в государственном секторе, который за первые семь месяцев этого года увеличился на 18%. Он подчеркнул, что столь быстрый рост зарплат в государственном секторе "тянет за собой" и частный сектор, ухудшая его конкурентоспособность.

"Такой быстрый рост зарплат не должен продолжаться", — подчеркнул Казакс.

Президент Банка Латвии также обратил внимание правительства на значительные риски, связанные с своевременной реализацией инвестиций из структурных фондов Европейского Союза (ЕС). Казакс также указал на необходимость осторожности в вопросе увеличения государственного долга.

Напомним, сегодня правительство заслушивает подготовленный Министерством финансов информационный доклад о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса общего государственного бюджета на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы. По оценке Минфина, дефицит общего государственного бюджета в 2024 году достигнет 2,6% от ВВП.

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