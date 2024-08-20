Из-за интенсивных кибератак на сайтах Единой платформы веб-ресурсов (TVP) периодически наблюдаются сбои в работе - замедление или недоступность сайтов, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

На данный момент работа TVP оценивается как стабильная, и ответственные службы продолжают предпринимать меры для полного отражения атак.

По наблюдениям агентства LETA уже в понедельник, 19 августа, целый сайтов государственных учреждений, включая сайт Кабинета Министров, не работал или работал эпизодически. Сбои наблюдались также во вторник, 20 августа.

Представители Институции по предотвращению инцидентов в области информационной безопасности "Cert.lv" сообщили агентству LETA, что с 19 августа в стране наблюдаются интенсивные и адаптированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственного сектора и транспортной отрасли, а также на отдельные ресурсы частного сектора. В результате атак у некоторых ресурсов наблюдаются сбои в работе — замедление или, в некоторых случаях, периодическая недоступность.

"Cert.lv" призывает граждан сохранять спокойствие и проявлять терпение, если загрузка какого-либо интернет-ресурса занимает немного больше времени, чем обычно.

"В целом, атака оценивается как масштабная," заявляют представители "Cert.lv."

Согласно информации, полученной от Государственного акционерного общества "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) есть признаки того, что злоумышленники профилируют производительность сайтов и адаптируют параметры атак, нацеливаясь на определенные функции страниц.

Злоумышленники динамически адаптируются и активируют новые источники атаки. За эти два дня LVRTC заблокировал несколько десятков тысяч уникальных источников атак. Злоумышленники используют инфраструктуру публичных поставщиков услуг как в Европе, так и в других местах.

"Cert.lv" объясняет, что причина атак связана с последним пакетом помощи Латвии Украине, который был утвержден 13 августа, включающим передачу 30 оснащенных транспортных средств Украине.

Одновременно "Cert.lv" напоминает, что политически мотивированные DDoS-атаки, проводимые группировками хакерами, поддерживающими Россию, с целью создания паники в обществе и подрыва доверия к государственным учреждениям, происходят волнообразно с начала 2022 года. Вероятно, Латвия, Литва, Эстония, Северные страны и Польша останутся долгосрочными целями киберопераций России.

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