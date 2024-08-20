В Рижском городском суде на финишную прямую вышел процесс по делу известного латвийского журналиста Владимира Дорофеева, который обвиняется в нарушении санкций Евросоюза по причине его сотрудничества с российским новостным порталом "Спутник". Вместе с Дорофеевым по делу проходят еще более десятка журналистов, сотрудничавших также и с порталом Baltnews.

Своей вины в содеянном журналист не признал. В ходе дебатов прокурор потребовала для обвиняемого денежный штраф в размере 7000 евро.

Во вторник Дорофееву, работавшему в "Спутнике" с 2016 по 2022 год, было предоставлено последнее слово, во время которого он напомнил, что его обвиняют в нарушении персональных санкций, наложенных в 2014 году на директора холдинга "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева.

"Юридическая часть моего дела абсолютно прозрачна и укладывается в одно предложение: персональные санкции не перекладываются на коллектив подчиненных. Это понятно любому: мелкий служащий не несет ответственности за высказывания главы холдинга", - сказал Владимир Дорофеев.

Он также подчеркнул, что журналистов стали судить за нарушение санкций, потому что нет закона, запрещающего работу на российские Госмедиа.

"Причем если бы такое уголовное преследование началось бы в 2023 году когда в санкционный список попало бы предприятие "Россия Сегодня" – преследование имело бы логику. Особо отмечу, что и теперь сама по себе работа журналиста не запрещена, запрещено распространение новостей этого холдинга. Ко мне эта история не относится, поскольку я с начала войны 2022 года перестал писать в "Спутник", как и большинство моих товарищей по скамье подсудимых", - отметил журналист.

Также Владимир Дорофеев заявил, что фундамент его уголовного обвинения - это экспертиза МИД, о том что персональные санкции ЕС, наложенные на Киселева, распространяются на всех работников предприятия, которое он возглавляет, поскольку он якобы бенефециар и даже собственник.

"Кроме этого обвинения в деле нет ничего, чем можно было бы оправдать ни действия спецслужб, ни само по себе уголовное преследование", - сообщил Дорофеев, добавив, что на суде он внимательно слушал свидетельские показания экспертов из МИДа и был возмущен ответами "не знаю" на ключевые вопросы.

"Все материалы дела подтверждают: никаких личных контактов с Дмитрием Киселевым я не имел, денег или имущества ему не передавал ни в Евросоюзе, ни в других юрисдикциях. Все полученные гонорары я тратил исключительно на личные нужды. Я выполнял работу для юридического лица, агентства, по договору с агентством...

… Я жду приговора, как торжества справедливости. Приговор по моему делу будет однозначным сигналом обществу. Должен ли гражданин выполнять написанные законы или же обязан угадывать и выполнять намеки политиков, не прописанные в законе? В любом случае суду предстоит трудное решение", - резюмировал Владимир Дорофеев.

Приговор по этому делу будет вынесен 26 августа.

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