В этом году в Латвии новый учебный год начнется в 605 школах, а в отношении реорганизации школьной сети принято 93 решения, сообщила Латвийскому радио министр образования и науки Анда Чакша.

"Это был интенсивный год в смысле создания школьной экосистемы с целью обеспечить, чтобы ближайшая к дому школа была хорошей. И самоуправления очень много работали над тем, чтобы понять, как обеспечить качественное образование", — сказала министр.

Всего принято 93 решения, связанных с "укреплением школьной экосистемы", пишет портал Lsm.lv.

Чакша также отметила, что в этом году значительно изменился подход самоуправлений. "Две трети самоуправлений работали очень интенсивно. Вероятно, есть самоуправления, с которыми мы еще не пришли к единому мнению о том, как добиться качественного образования", - сказала Чакша.

Министерство образования и науки (IZM) в рамках реформы школьной сети предлагает установить новые критерии размера классов, которые для 1-6-х классов будут рекомендованными, а для 7-12-х классов обязательными, и решения о местонахождении школ будет принимать государство.

После дискуссий с самоуправлениями министерство внесло изменения в свое предложение. Первоначально предлагалось, чтобы количество учащихся до 9-го класса в приграничных самоуправлениях устанавливали самоуправления, но в группе 10-12-х классов должно быть не менее 60 учеников. С другой стороны, последнее предложение IZM предусматривает, что в приграничных школах должно быть по крайней мере 45 учащихся в средней школе, или 15 учеников в одном классе.

Школы, не соответствующие критериям, но работа которых необходима для того, чтобы детям не приходилось ездить слишком далеко, планируется определить как "школы доступности". В таких школах в группе 10-12-х классов должно быть минимально 30 учеников.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !