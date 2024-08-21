Учитывая масштабы латвийской экономики, развивать военную индустрию отдельно от других европейских стран невозможно. Такое мнение в интервью изданию Neatkarīgā Rīta Avīze высказал многолетний депутат и вице-президент Европейского парламента (ЕП) Роберт Зиле (Национальное объединение).

По словам политика, предприятиям из Восточной Европы сложнее получить финансирование, чем компаниям из Западной Европы.

"Учитывая масштабы латвийской экономики, я не думаю, что это возможно. В докладе Энрико Летты, в частности, говорится, что существует большая проблема для малых и средних предприятий, и это особенно характерно для Восточной Европы, где нам гораздо сложнее получить доступ к кредитам, гарантиям, чем в Западной Европе", - отметил Зиле.

Он подчеркнул, что в Европе не существует такой модели рынка капитала, которая действует в США. Все либо обращаются в банки, либо просят денег у налогоплательщиков через всевозможные программы поддержки, считает Зиле.

"Именно поэтому предложение Летты заключается в создании Союза сбережений и инвестиций, включая своего рода облегченный доступ к рынку капитала для малых и средних предприятий, где государственный сектор берет на себя определенные гарантии. Малые и средние предприятия рискованны. Они нуждаются в поощрении, поддержке со стороны публичного сектора. Не знаю, удастся ли создать такую модель поддержки на европейском уровне, но ясно, что только в Латвии мы ее не создадим", - заявил вице-президент ЕП.

Говоря об общей позиции ЕП по снижению цен на фармацевтические препараты, Зиле отметил, что проблему с высокой стоимостью медикаментов от крупных фармкомпаний не всегда можно решить на национальном уровне и добиться лучших условий ценообразования.

"Нам часто кажется, что мы должны искать волшебную палочку у себя дома, в Латвии, например, в фармацевтике или в изменении налоговой политики, в то время как зачастую целесообразнее применять решения на европейском уровне", - сказал политик.

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