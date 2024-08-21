Дополнительные средств на здравоохранение можно получить, в том числе, пересмотрев модель управления больницами. Об этом после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") заявил президент страны Эдгар Ринкевич.

По словам президента, сейчас в публичном пространстве звучат идеи о поддержке онкологических пациентов, которые предусматривают увеличение размера компенсаций за лекарства, а также создание Фонда помощи больным раком. Ринкевич подчеркнул, что хотел бы видеть конкретные предложения, чтобы можно было оценить подход министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство").

Президент считает, что для улучшения системы необходимо найти финансирование, и по его мнению, его следует искать и во внутренних ресурсах.

"На мой взгляд, следует рассмотреть, действительно ли нам нужна такая модель управления в больницах, которая не соответствует классическому пониманию акционерных обществ. У нас есть правления, у нас есть советы. Возможно, здесь можно сэкономить. Даст ли это дополнительные средства, чтобы решить все проблемы? Конечно, нет. Но это подаст сигнал обществу," - заявил Ринкевич.

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня отметила, что речь может идти также о централизации стационарных услуг - о юридческом присоединении маленьких региональных больниц к крупным университетским.

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