Останется ли Рига без крытых остановок общественного транспорта? Договор с предприятием, которое их установило и обслуживает, заканчивается через три дня. Существовал риск, что город не успеет к этому времени закупить новые металлические остановки. Данный риск оправдался. Исполнительный директор Риги Янис Ланге уверяет, что поводов для беспокойства нет, пишет LSM+.

Компания JCDecaux Latvija, которая установила существующие крытые остановки, прекратит сотрудничество с Рижской думой 23 августа. Проведенный ранее конкурс на новые остановки завершился безрезультатно.

"Мы не можем оставаться без навесов на остановках. Я могу успокоить всех жителей, что эти остановки будут стоять до тех пор, пока не будут установлены новые. Договор еще не заключен, но комиссия по закупкам приняла решение, и также и бюро по надзору за закупками нам разрешил — заключить договор с компанией PALAMI", — отметил Ланге.

Новые остановки должны быть готовы в ближайшие месяцы, а пока будут доступны старые остановки.

Всего под угрозой сноса были 244 остановки, но большая часть из них останется. Однако около 40-50 конструкций все же придется демонтировать к концу осени. Успеет ли дума установить на их место новые, пока неизвестно.

С компанией JCDecaux было заключено два договора. Рига получала остановки бесплатно, так как JCDecaux устанавливала их в обмен на право размещения рекламы. Теперь город выбрал другую модель: PALAMI займется установкой, а рекламное размещение выберут на отдельном конкурсе.

Второй договор с JCDecaux останется в силе еще 10 лет, и компания продолжит обслуживать около 500 остановок в столице.

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