Самый чистый пляж в Латвии - в Микельторнисе, а самый грязный - Лиелупе в Юрмале, свидетельствуют результаты мониторинга отходов, проведенного в рамках кампании "Мое море" летом 2024 года.

Самые загрязненные пляжи в этом сезоне, как и в прошлом году, находятся в Юрмале, где на каждые 100 метров пляжа было обнаружено 950 единиц мусора, а самые чистые - в Талсинском самоуправлении, где на каждые 100 метров пляжа было обнаружено 149 единиц мусора.

В этом году список самых чистых пляжей расширился на один пляж и теперь их всего шесть, но ни один из пляжей не соответствует критериям хорошего экологического состояния морской среды Европейского союза (ЕС), отмечают организаторы кампании "Мое море".

На пляже Микельторнис в Вентспилсе, который был признан самым чистым, участники кампании насчитали 41 предмет мусора на 100 метров. Самым загрязненным пляжем в этом году стал пляж Лиелупе в Юрмале, где на 100 метров пляжа было обнаружено 1 400 единиц мусора.

Список самых грязных пляжей также возглавили юрмальский пляж Майори с 1 008 единицами мусора, рижский пляж в Даугавгриве с 970 единицами мусора, лиепайский пляж Кароста с 862 единицами мусора и центральный пляж Лиепаи, где на 100 метров было обнаружено 754 единицы мусора. Это одни из самых популярных пляжей Латвии с наибольшим количеством посетителей.

Из общего количества отходов 75,9% составляют различные пластики и полимерные материалы. 8,4% составляют бумажные и картонные упаковки, а 4,8% - металлические отходы. Отходы от курения возглавляют список видов отходов, составляя 32,6% всех отходов.

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