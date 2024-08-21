К настоящему времени в Риге ликвидировано около 70% ущерба, нанесенного ураганом в конце июля, и, по оценкам, расходы на ликвидацию последствий стихии в Риге достигли не менее 1,6 млн евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В Риге продолжаются работы по очищению города, сообщили сегодня полиция самоуправления и департамент гражданской обороны и оперативной информации в среду комитету по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Рижской думы.

До 15 августа было зарегистрировано 3 085 сообщений о повреждениях и поваленных деревьях как на муниципальных, так и на частных территориях. 72% зарегистрированных заявок уже выполнены - опасность устранена, сломанные деревья убраны. Работы по очистке города продолжаются.

На 22 рижских кладбищах повалено 195 деревьев, в рижских парках - 271, в рижских лесах повалено 380 деревьев, в школах и детских садах - 400 деревьев, на территориях "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) - почти 900. В RNP также поступило много заявлений о затопленных помещениях. Если обычно в неделю поступает около 1000 заявок, то за неделю после урагана их было 4000, сообщили в компании.

Рижское самоуправление организовало два пункта сбора деревьев, веток и листьев. К 21 августа там было собрано 1975 кубометров биологических отходов. Также была организована круглосуточная горячая линия 80000800, по которой можно было сообщить о проблемах с уборкой деревьев.

Помимо устранения последствий урагана, откачан и очищен загрязненный пруд в парке Узварас, в который добавлено 5000 кубометров питьевой воды.

Оценивая работу самоуправления после урагана, начальник управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс отметил, что как оперативные службы, так и муниципальные структуры и столичные компании, включая сторонние службы, эффективно и относительно быстро отреагировали на природную стихию.

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