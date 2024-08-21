Министр иностранных дел Байба Браже включила Максима Винклера в список нежелательных для Латвии лиц, сообщается в твиттере министра. Винклеру будет запрещен въезд в Латвию.

Браже пояснила, что это решение было принято на основании статьи 61 Закона об иммиграции. Эта статья предусматривает, что если иностранец является нежелательным лицом для Латвии, решение о его включении в список нежелательных лиц принимает министр иностранных дел.

Представители Министерства иностранных дел (МИД) отмечают, что Латвия самым решительным образом осуждает агрессию России против Украины.

Поэтому МИД в сотрудничестве с компетентными органами, включая Службу государственной безопасности, оценивает поступившие к ним факты и в соответствии с Законом об иммиграции определяет, следует ли включать лиц в список нежелательных для Латвии персон, запрещая им въезд в страну на неопределённый срок. В отдельных случаях МИД информирует об этом общественность.

Доступная публичная информация свидетельствует о том, что Винклер является блогером и активно поддерживает Россию.

Напомним, 10 августа 2024 года Максим Галкин выступал в Юрмале, где произошел неприятный инцидент. Когда юморист спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями, и подошел к одному из мужчин в первом ряду, тот осыпал его оскорблениями. Позже российский блогер Максим Винклер признался, что специально пришел на шоу Галкина, для того чтобы сказать ему в лицо то, что он о нем думает.

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