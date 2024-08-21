Рост зарплат в государственном управлении необходимо притормозить, начиная с самих политиков, заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV) в интервью на LTV в передаче "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?).

Она напомнила, что существует политическое соглашение о пересмотре расходов на государственное управление. "Это означает, что весь государственный аппарат должен замедлить рост зарплат. И, безусловно, начинать следует с нас самих, политиков", — сказала она.

При этом в настоящее время нет желания "что-то резко сокращать", как это делают эстонцы.

Говоря о расходах государственного управления в целом, премьер-министр не исключила, что, возможно, нужно привлечь аудиторов для оценки функций предоставляемых государственных услуг.

Также она подчеркнула, что расходы можно сократить, централизовав функции и объединив учреждения. Она отметила, что значительные изменения могут произойти в экономическом секторе.

Силиня указала, что не хочет решать эту ситуацию за счет "сокращения людей".

Комментируя работу над налоговой реформой, премьер признала, что процесс мог бы быть организован лучше. "Это не лучший менеджмент", — согласилась она.

На вопрос, почему перед более широкими обсуждениями, которые планируются в дальнейшем, премьер-министр заявила, что налог на добавленную стоимость (НДС) в этом процессе затронут не будет. Таким было внутреннее настроение в коалиции, подчеркнула премьер-министр.

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