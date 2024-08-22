Латвийским врачам доступно новое мобильное приложение и веб-сайт, которые помогают выбрать наиболее подходящую терапию с помощью антибиотиков для различных заболеваний с учетом условий в Латвии. Неправильное использование антибиотиков может привести к резистентности, то есть к отсутствию эффективных методов лечения в будущем. Поэтому уже в самом начале заболевания очень важно "угадать" с правильными препаратами, пишет Lsm.lv со ссылкой на передачу Rīta Panorāma.

Инфекционист Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Уга Думпис демонстрирует мобильное приложение, с помощью которого врачам как в больницах, так и семейным врачам будет проще и удобнее выбирать препараты, необходимые для лечения различных заболеваний.

"Врачи обычно назначают антибиотики, не зная, что вызывает заболевание. Только позже анализы показывают конкретную бактерию, вызвавшую болезнь. Важно начать правильное использование антибиотиков, чтобы они правильно действовали. Это называется эмпирической терапией", - отметил Думпис.

Эмпирическая терапия широко применяется, но действительно важно с самого начала выбирать правильные антибиотики в зависимости от выявленных проблем со здоровьем.

Конкретные патогены или бактерии различаются в разных регионах мира, также различается и резистентность к антибиотикам, в результате чего в одной стране те же лекарства могут помочь, а в другой — нет.

"Поэтому не может быть глобальных руководств, как лечить, например, инфекцию мочевых путей или пневмонию. Может быть руководство по лечению инфаркта или инсульта, но здесь все иначе. Поэтому мы создали рекомендации, которые применимы для Латвии. Учитывая как наши бактерии, так и показатели резистентности, а также доступные лекарства и их стоимость", - объяснил Думпис.

Новый сайт и мобильное приложение заменят привычные руководства для врачей, которые ранее были доступны в файлах формата PDF или в печатных книгах.

Идею создания такой платформы для рекомендаций латвийские специалисты заимствовали у шведских коллег.

Думпис подчеркнул, что в ближайшее время таким же образом будут доступны рекомендации по контролю инфекций и для врачей, занимающихся лечением детских болезней.

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