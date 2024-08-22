Объединение планируемой оборонительной линии Балтии и военных антимобильных мероприятий Польши стало бы мощным гарантом безопасности региона и сигналом о том, что внешняя граница НАТО и Европейского Союза защищена, заявил во время визита в Польшу министр обороны Латвии Андрис Спрудс. "У нас нет иллюзий относительно России и её империалистических намерений", — подчеркнул он.

В среду Спрудс с рабочим визитом посетил Польшу, где встретился с заместителем министра обороны Польши Павлом Залевским, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в области обороны.

Спрудс отметил, что Латвия и Польша стоят на страже безопасности внешней границы НАТО и Европейского Союза. Обе страны имеют общее понимание текущих вызовов безопасности и необходимости укрепления безопасности нашего региона, не только защищая восточную границу от гибридных атак со стороны агрессивных государств, но и физически разворачивая военные антимобильные меры на границе.

"У нас нет иллюзий относительно России и её империалистических намерений. Если страны Балтии работают над созданием общей оборонительной линии, то Польша реализует свой проект антимобильности на восточной границе. Объединение обоих проектов стало бы мощным гарантом безопасности и сигналом, что внешняя граница НАТО и Европейского Союза защищена", — подчеркнул Спрудс.

Во время встречи представители двух стран также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и участие Польши в многонациональной бригаде НАТО в Латвии. Кроме того, министры обсудили сотрудничество двух стран в коалиции беспилотников и поддержку Украине.

Латвия и Польша являются стратегическими партнёрами, которых связывает многолетнее сотрудничество в области обороны, заявляет Министерство обороны. Польские военнослужащие являются важной частью многонациональной бригады НАТО в Латвии, возглавляемой Канадой. Также военно-воздушные силы Польши неоднократно выполняли миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и внесли значительный вклад в укрепление общей стратегии сдерживания и обороны НАТО.

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