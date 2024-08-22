Рижское самоуправление пожертвует шесть автомобилей и 60 компьютеров в поддержку Украины. Это решение было принято в четверг на заседании комитета Рижской думы.

Депутаты поддержали решение о передаче четырех автомобилей, принадлежащих Департаменту городского развития, и двух автомобилей, принадлежащих Департаменту внешнего пространства и мобильности, в дар организации Tev с целью оказания общей поддержки украинскому обществу, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Среди этих автомобилей — один "Opel Astra Caravan", два "Toyota Corolla", один "Toyota Auris", "Volvo V70" и "Mazda 6". Их организация Tev доставит в Черниговскую область.

Также "Цифровое агентство" (Digitālā aģentūra) Рижского самоуправления пожертвует 60 комплектов компьютеров — состоящих из настольных компьютеров и мониторов — Херсонской областной клинической больнице для безвозмездного использования. Доставку компьютеров обеспечит организация Tev.

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