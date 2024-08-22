Министерство сообщения (SM) планирует к 2027 году на 35% по сравнению с 2020 годом сократить число тяжелораненых и погибших в ДТП, сообщили агентству LETA представители министерства.

Такая цель поставлена в подготовленном SM информационном докладе, в который включены предложения о реализации дополнительных мер по достижению поставленной цели. Дополнительные срочные и долгосрочные меры разработаны на основе данных исследований и дискуссий с отраслевыми экспертами. Кроме того, на второе чтение Сейма подготовлены предложения министра сообщения по поправкам к закону о дорожном движении.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) отмечает, что на основании исследований и данных необходимо ввести эффективные меры, в том числе создать выделенную инфраструктуру пешеходных и велодорог, ввести политику нулевой толерантности к безрассудному вождению и усиление контроля за участниками дорожного движения. Бришкенс подчеркивает, что не менее важно обеспечить механизм компенсации морального ущерба, возникшего в результате инцидентов, связанных с инфраструктурой.

По-прежнему актуален вопрос о применении штрафа в случае превышения установленной скорости до 10 километров в час, отмечает SM. Согласно статистике, к 20 августа 2024 года в результате ДТП в Латвии погибли 63 человека, а за аналогичный период 2023 года - 88. Оценивая статистику ДТП по отношению к остальным странам Европейского союза (ЕС), в Латвии в 2023 году в ДТП погибли 76 человек на миллион жителей, тогда как в среднем по ЕС это 46 человек, а, например, в Швеции - 21 человек.

Учитывая, что в Латвии с 2017 года число ДТП с погибшими существенно не уменьшается (за исключением 2022 года) и проанализировав количество ДТП и размер штрафа за нарушение разрешенной скорости движения в разных странах ЕС, пришли к выводу, что большее количество ДТП приходится на страны, где штрафы за превышение разрешенной скорости движения меньше, сообщает SM. Согласно мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% снижает число ДТП с погибшими на 30%. Таким образом, по мнению SM, и в Латвии важно ввести меры, которые помогли бы сократить число водителей транспортных средств, превышающих разрешенную скорость движения.

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