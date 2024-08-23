Председатель правления ведущего латвийского медиа-предприятия AS Delfi Константин Кузиков с 23 августа прекращает трудовые отношения. До назначения нового председателя правления его обязанности будет исполнять член правления Майра Мейя.

Член наблюдательного совета AS Delfi Мари-Лийз Рюйтсалу выражает благодарность Кузикову за его вклад в укрепление позиций Delfi как ведущей медиакомпании Латвии. "Более 10 лет работы в Delfi Константин руководил развитием предприятия. С его помощью мы запустили первую в Латвии концепцию цифровой подписки на контент, увеличили оборот более чем в два раза и создали предприятие D Screens с более чем сотней дигитальных экранов", — заявила она.

Кузиков покидает должность по обоюдному соглашению, и наблюдательный совет предприятия уже начал искать нового председателя правления.

Пока руководить предприятием будет член правления Delfi, руководитель отдела развития бизнеса и подписки Майра Мейя. Также продолжит работу главный редактор Delfi Филипс Ластовскис.

Мейя начала работу в Delfi в 2013 году в отделе маркетинга, позже стала руководителем отдела подписки, а с 2021 года руководит также отделами маркетинга, анализа данных, дизайна и поддержки клиентов, несет ответственность за разработку продуктов Delfi. С конца 2022 года является членом правления компании. Мейя получила степень бакалавра по международному маркетингу и рекламе в Рижском университете Страдиня и степень магистра управления бизнесом в Латвийскому университете. Дополнительно она училась в SSE Riga, окончила рекламную школу LADC (LatvianArt Director Club) и освоила руководство инновациями по программе мини-MBA в Рижской бизнес-школе.

Delfi с более 858 000 пользователей в месяц является ведущим новостным порталом в Латвии, который создает контент как на латышском, так и на русском языках. Delfi признан самым любимым медиабрендом в Латвии. В августе Латвийская ассоциация журналистов объявила номинантов на ежегодную премию Izcilības balva, выдвинув Delfi в четырех номинациях.

AS Delfi является 100% дочерней компанией ведущей в Балтии медиагруппы AS Ekspress Grupp. Ekspress Grupp владеет новостными порталами Delfi во всех трех странах Балтии.

Коллектив Delfi выражает Кузикову благодарность за годы, проведенные вместе, общие достижения и желает ему удачи в будущем.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !