Строительные инженеры указали, что металлические тросы на Вантовом мосту частично повреждены и требуют замены. Это нужно учесть при ближайших ремонтных работах, заявил в эфире TV24 председатель транспортного комитета Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство"), цитирует Rus.Lsm.

Замена вант не только значительно удорожит ремонт моста. Проблема еще и в том, что в Европе всего несколько предприятий специализируется на таких работах, признал чиновник Рижской думы.

Ранее сообщалось, что конкурс на реконструкцию Вантового моста прошел неудачно. Предложение подал всего один соискатель, и оно было непомерно дорогим. По словам Пулкса — дороже на 50%, если не больше, чем тот порог финансирования, к которому были готовы в думе. Конкурс прерван, он будет объявлен заново.

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