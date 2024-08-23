Население Латвии стареет, и все больше людей в конце жизни нуждаются в длительном социальном уходе. В настоящее время в Риге на места в пансионатах с софинансированием муниципалитета ожидают более 800 человек, а время ожидания превышает 6 месяцев, пишет Lsm.lv.

Чтобы сократить время ожидания, муниципалитету требуется дополнительное финансирование в размере около 730 000 евро, что покроет расходы на 100 мест. В городе есть три типа социальных центров ухода (СЦУ) — муниципальные пансионаты, пансионаты по контракту и другие, зарегистрированные в реестре поставщиков социальных услуг.

Необходимо оплачивать 85% стоимости услуги самостоятельно

Муниципалитет Риги оплачивает разницу между стоимостью услуги СЦУ и суммой, которую платит клиент. Но софинансирование не может превышать 500 евро в месяц или 800 евро в месяц в семейных пансионатах. Такой услугой может воспользоваться любой зарегистрированный в столице человек, которому она необходима. Если человеку требуется уход более 35 часов в неделю, его ставят в очередь.

По латвийскому закону, 85% стоимости ухода должен оплачивать сам человек из своих доходов, чаще всего это пенсия по возрасту или инвалидности. В Риге оставшуюся сумму оплачивает не опекун, как это установлено на уровне страны, а 15% оплачивает муниципалитет.

Недостающую сумму погашают родственники

Пациенты поступают с все меньшими способностями к самообслуживанию. Рижский социальный центр ухода "Межциемс" является вторым по величине учреждением в Риге. В настоящее время здесь 200 мест. Пандемия COVID-19 внесла изменения, и количество мест было сокращено. Ранее пансионат мог принять 300 человек. Люди здесь в основном живут в одноместных комнатах, но есть и несколько двухместных.

О напряженной ситуации свидетельствуют частые звонки от родственников потенциальных клиентов. Они интересуются, когда можно будет устроиться в центр "Межциемс", так как ни клиент, ни его близкие не хотят покидать столицу. Это их дом, и здесь есть возможность чаще навещать своих близких.

"В последнее время поступают все более тяжелые пациенты, то есть с все меньшими способностями к самообслуживанию, с более сложными диагнозами. Есть даже такие, которым необходимо постоянное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким пациентам требуется паллиативная помощь, что означает, что их уход обходится значительно дороже. Даже гораздо дороже, чем установленная плата за наши услуги", — рассказала директор рижского центра соцухода "Межциемс" Солвита Рудовича.

Не хватает специалистов, новых найти трудно

Неоднократно объявлялись конкурсы на вакансии физиотерапевта и эрготерапевта, подчеркнула Рудовича. Очень нужны специалисты по социальной работе и сиделки, которые выполняют основную работу — ежедневно заботятся о людях. Также она отметила, что заработная плата медиков в пансионатах ниже, чем в медицинских учреждениях.

Трудности вызывает привлечение молодых работников, так как средний возраст сотрудников близок к пенсионному. Часто встречаются профессиональные заболевания и частые больничные. Если в этой области ничего не изменится, то наступит момент, когда некому будет ухаживать за этими людьми, подчеркнула Рудовича.

Уход на дому требуется все большему числу людей

В Риге не хватает мест не только в пансионатах — значительно вырос и спрос на уход на дому. С каждым годом увеличивается количество часов, необходимых людям, получающим эту услугу на дому.

В первой половине 2023 года уход на дому получали около 5800 человек, а в первые месяцы этого года уже 6300 человек.

Рано или поздно придется решать и проблему мест в пансионатах, так как население стареет, а болезни становятся более сложными. Хотя любой рижанин может выбрать пансионат по всей Латвии, большинство выбирает столицу, так как это их дом. Также близкие имеют возможность чаще навещать своих родных.

Клиентам доступно пособие для ухода на дому

В Социальном управлении Рижской думы говорят, что способны удовлетворить растущий спрос на такую услугу. Муниципалитет предоставляет два вида поддержки — либо сиделок, которые приходят домой и помогают клиенту, либо денежную компенсацию. На эти деньги клиент может расплатиться с выбранным им сиделкой.

Сумма пособия по уходу зависит от уровня ухода. Если требуется наивысший уровень ухода от 12 до 35 часов, это чуть менее 57 евро в день. Если требуется меньше часов, то пособие будет меньше. Сиделка доступна и в выходные.

В очереди ждут 800 человек; будут строить новые пансионаты

С каждым годом увеличивается количество пациентов с деменцией. Из тех, кто стоит в очереди, более 800 человек, примерно половина с этим диагнозом. Как сообщили в Департаменте благосостояния Рижской думы, эта очередь создана искусственно. Примерно 300 из более чем 800 человек не поступают в пансионат: возможно, изначально такая потребность была, но когда очередь подходит, человек отказывается. Действительно ли всем этим 800 людям нужны места в пансионатах?

"В принципе, места есть. Сейчас также разрабатывается проект строительства СЦУ семейного типа. Мы как муниципалитет подали заявку на этот проект. В ближайшем будущем планируется построить шесть зданий", — объяснила представитель Департамента благосостояния Велга Рудзите.

Однако ближайшее будущее — это не этот и не следующий год. Известно, что новые здания будут расположены на улице Межезера и Юрмалас гатве. Хотя муниципалитет в первую очередь стремится обеспечить уход на дому, учитывая старение населения и сложные диагнозы, необходимо также строить новые здания и поддерживать существующие пансионаты.

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