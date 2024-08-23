В столице завершены ремонтные работы на ряде улиц, отчитался Отдел внешней коммуникации Рижской думы. В том числе - покрытие обновлено в месте очень интенсивного движения: на участке Густава Земгала гатве у пересечения с улицей Бривибас.

Также на этой завершились работы по обновлению покрытия на участке улицы Лубанас от улицы Андрея Сахарова до улицы Бралю Каудзишу, а также на участке улицы Густава Земгала от улицы Унияс до Бривибас гатве.

Ремонтные работы также закончены на участке улицы Дарзиню от улицы Цидонию до 1-й линии Дарзиню, на участке улицы Пулквежа Бриежа от улицы Ханзас до улицы Элизабетес и на участке улицы Триадабэс от улицы Кугу до Ранкя дамбис.

На двух участках дорог работы выполнены на 60-75%. Это улица Биксерес и на участке Бривибас гатве от улицы Юглас до моста Яунциема.

В свою очередь, на четырех участках улиц работы выполнены на 45-55% от общего объема. Это участок улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас, на мосту через Юглу на Бривибас гатве, на транспортной развязке у моста через Милгравис до улицы Эммас и на участке Ранка дамбис от улицы Триадабэс до бульвара Узварас.

Как уже сообщалось, в Риге продолжаются работы по обновлению покрытия на 128 улицах или их участках.

Самое масштабное обновление покрытия проводится на двух участках Карля Улманя гатве — от улицы Яунмоку до улицы Грамздас и на параллельной полосе, а также на участке от улицы Грамздас до границы Риги. Общая площадь обновляемого покрытия на этих участках составляет почти 172 000 квадратных метров, и на данный момент выполнено 61% от общего объема работ. На участке от улицы Яунмоку до улицы Грамздас и параллельной полосы выполнено 29% работ, а на участке от улицы Грамздас до границы города — 32%.

В этом сезоне перемены ожидают 90 улиц с гравийным покрытием. Сейчас работы завершены на 29 улицах: на одиннадцати улицах в районе Берги, на шести улицах в районе Трисциемса, на пяти улицах в районе Дарзини, на трех улицах в районе Яунциемса, на трех улицах в районе Сужи и на одной улице в Пурвциемсе. Работы продолжаются еще на семи улицах в районе Дарзини и трех улицах в районе Берги.

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