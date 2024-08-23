Латвийская национальная авиакомпания airBaltic из соображений безопасности решила отменить полеты из Риги в Тель-Авив и из Тель-Авива в Ригу до 1 сентября, сказал агентству LETA представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.

Авиакомпания airBaltic отменила полеты в и из Тель-Авива с 6 августа.

Ранее Зилбертс говорил, что ситуация с безопасностью в Израиле может быть изменчивой, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и при необходимости готова изменить расписание полетов.

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