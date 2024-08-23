Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ в Латвии к нескольким российским пропагандистским сайтам, сообщает агентство LETA.

5 августа NEPLP получил письмо от компетентного учреждения, в котором говорится, что контент, распространяемый на сайтах ugoria.tv, riadagestan.ru, golosstepi.ru, фонд-братское-сердце.рф, противоречит интересам латвийского информационного пространства и национальной безопасности.

Совет провел проверку сайтов и установил, что они распространяют искаженную и ложную информацию о войне в Украине и действиях России на оккупированных территориях Украины, поддерживают действия России. На сайтах также распространяется язык вражды и информация, направленная на оправдание военных преступлений России в латвийском обществе.

Параллельно совет рассмотрел полученное 6 августа письмо о порталах irk.ru, vzsar.ru, radio1.ru, hibiny.ru, garant.ru, zebra-tv.ru, в котором говорится, что опубликованный на сайтах контент поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России, а также соответствует нарративу российской агрессивной военной пропаганды.

Такие же выводы были сделаны по результатам оценки содержания сайтов nvsu.ru, zr.ru, mfcrd.ru, ndelo.ru, lezgigazet.ru и kamtoday.ru.

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