Министерство внутренних дел предлагает правительству продлить режим усиленного контроля на белорусской границе до 12 марта следующего года, говорится в подготовленном министерством проекте решения, сообщает агентство LETA.

В настоящее время режим установлен до 12 сентября, и предлагается продлить его на полгода. По мнению министерства, такое решение необходимо "в связи с несоразмерно большим количеством попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы".

Усиленный режим контроля будет введен в Лудзе и Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунате Резекненского края.

Всего в этом году до четверга нелегально пересекли границу 3996 человек, а 16 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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