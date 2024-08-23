На неделе 35-летия Балтийского пути в Латвии собираются председатели парламентов северных и балтийских стран (NB8), чтобы на ежегодной встрече обсудить приоритеты внешней политики и безопасности, безопасность информационного пространства и устойчивость общества, а также дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между странами.

"Спикеры парламентов северных и балтийских стран в Почетном помещении Памятника свободы, где на значимых мероприятиях мы собираем особых гостей, чтобы выразить наибольшее уважение, сегодня заполнили праздничную открытку и в специальном конверте, посвященном 35-летию Балтийского пути, направили ее как приветствие за совместное пребывание на Балтийском пути своим парламентам", — сказала спикер Сейма Дайга Миериня (ZZS) в пятницу, 23 августа, на мероприятии по презентации нового конверта, выданного почтой Латвии.

На 35-ю годовщину Балтийского пути, отметив важность этой акции ненасильственного сопротивления, почта Латвии выпустила специальный конверт и печать первого дня. В оформлении конверта и печати использованы фотографии из национальных архивов Латвии, Литвы и Эстонии. В мероприятии по печати праздничного конверта приняли участие также председатель правления почты Андрис Пуриньш и директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс.

В четверг председатели парламентов NB8 собрались в Цесисе, а в пятницу в честь 35-летия Балтийского пути приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятнику свободы.

В мероприятии приняли участие лидеры времен Атмоды, члены Президиума Сейма и депутаты, бывшие президенты страны и председатели парламента, члены Кабинета министров и другие.

Отмечая годовщину Балтийского пути, каждый в пятницу имел возможность отправить особую праздничную открытку с Площади свободы в Риге в любое место Латвии. Кроме того, на Площади свободы находится объект окружающей среды "Присоединись к Балтийскому пути!", в котором каждый призван символически выступить за свободу и демократические ценности.

Объект среды будет доступен до 10 сентября.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу возле латвийско-эстонского пограничного пункта Унгурини-Лилли встретился с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом и проживающими в приграничной зоне жителями. А во второй половине дня Ринкевич вместе с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Балтийского пути в Пасвале, в Литве.

"И 35 лет назад, и сегодня Балтийский путь ясно показывает силу единства и взаимной поддержки. Сегодня мы сплочены с Украиной, которая борется за свое право на существование, которая борется за свое право на свободу. Мы вместе с героическим народом Украины до победы над агрессором! "- сказал Ринкевич на торжественном мероприятии в Литве.

"Мы вместе со всеми теми народами и государствами, которые борются за свою свободу и независимость. Уже на следующей неделе президенты трех стран Балтии посетят Молдову, чтобы выразить свою поддержку и молдавскому народу на ее пути в Европу, на ее пути к членству в самом свободном в мире союзе стран", - продолжил Ринкевич.

Видео: посвященное 35-летию Балтийского пути мероприятие на латвийско-эстонской границе

Балтийский путь проходил 23 августа 1989 года, и это одна из самых масштабных за все время акций ненасильственного сопротивления. Это был важный шаг к восстановлению независимости трех стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии.

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